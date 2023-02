https://fr.sputniknews.africa/20230215/drones-deception-pour-kiev-mais-option-pour-lafrique-selon-lanalyste-xavier-moreau-1057921147.html

Drones: déception pour Kiev, mais option pour l’Afrique, selon l’analyste Xavier Moreau

Drones: déception pour Kiev, mais option pour l’Afrique, selon l’analyste Xavier Moreau

Les drones ont prouvé à plusieurs reprises leur efficacité lors de conflits. Cependant, il ne faut pas les surestimer, comme l'a fait l'armée ukrainienne... 15.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-15T10:01+0100

2023-02-15T10:01+0100

2023-02-15T10:01+0100

afrique en marche

russie

ukraine

haut-karabakh

sahel

mali

burkina faso

niger

podcast

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/0f/1057920995_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_477af9390b6908f92d7ff135b1e3e02a.jpg

Drones: déception pour Kiev, mais option pour l’Afrique, selon l’analyste Xavier Moreau Les drones ont prouvé à plusieurs reprises leur efficacité lors de conflits. Cependant, il ne faut pas les surestimer, comme l'a fait l'armée ukrainienne, avertit dans L’Afrique en marche Xavier Moreau, analyste politico-stratégique. D’un autre côté, les drones civils pourraient faire une grande différence dans le contexte africain.

Depuis le 24 février 2022, date du début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, l’importance des drones ne fait que se confirmer sur le champ de bataille. Entre 2019 et 2020, les effets tactiques et psychologiques des véhicules aériens sans pilote ont été observés avec force et à plusieurs reprises en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh. Ainsi, peut-on considérer le drone comme une arme stratégique capable de faire basculer le résultat d’un conflit de haute intensité, comme le laissent penser beaucoup d’experts?Et de rappeler qu’"alors que le conflit au Haut-Karabakh est actuellement gelé, les Bayraktar TB-2 turcs ont été réorientés vers l’Ukraine, où les spécialistes occidentaux, notamment ceux des plateaux télévisés, pensaient que le même exploit pouvait être réédité face à l’armée russe. Or, il est évident que la déception a été très grande à cause des capacités aériennes et antiaériennes des forces aérospatiales russes. Les drones livrés à l’Ukraine ont été littéralement abattus par les DCA russes".Dans le bassin du lac Tchad et au Sahel, les Américains et les Français ont mis en service depuis 2014 des bases de drones pour lutter contre les mouvements djihadistes Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique et d’autres groupes terroristes. Selon l’interlocuteur de L’Afrique en marche, "l’utilisation des drones de reconnaissance ou d’attaque dans la lutte antiterroriste, dans la région du Sahel, face à un ennemi qui ne peut pas se doter de moyens antiaériens peut effectivement être efficace".Cependant, c'est dans le contexte de l’Afrique, avec ses vastes étendues et des régions difficiles à atteindre, que les drones sont particulièrement importants pour un usage civil. Ils peuvent être utilisés pour livrer des médicaments, dans l'agriculture de même que pour la lutte contre les incendies.En même temps, indique Xavier Moreau, "il faut également prendre en considération le danger que ces mouvements terroristes s’équipent de drones destinés à un usage civil, pour les utiliser dans la reconnaissance. À ce titre, l’arrivée de combattants djihadistes aguerris de Syrie et d’Irak au Sahel, particulièrement dans la région des trois frontières partagées entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, va constituer de sérieux problèmes aux pays de la région".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

russie

ukraine

haut-karabakh

sahel

mali

burkina faso

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

russie, ukraine, haut-karabakh, sahel, mali, burkina faso, niger, podcast, аудио