Des équipes de drones multifonctionnels russes Orlan-10 en action en Ukraine - vidéo

"Pendant les missions de combat, les unités de drones Orlan-10 enregistrent en permanence et diffusent aux points de contrôle les positions des bataillons des forces ukrainiennes et des nationalistes qui, protégés par des civils servant de "boucliers humains", positionnent des bastions, des postes de tir, des pièces d'artillerie automotrices, des équipements blindés et automobiles, des dépôts de biens militaires et de munitions dans des secteurs résidentiels privés et des installations d'infrastructure sociale", a souligné le ministère.