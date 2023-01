https://fr.sputniknews.africa/20230124/des-drones-russes-en-action-contre-des-mercenaires-utilisant-leurs-portables-en-ukraine---video-1057695777.html

Des drones russes en action contre des mercenaires utilisant leurs portables en Ukraine - vidéo

Des drones russes en action contre des mercenaires utilisant leurs portables en Ukraine - vidéo

La Défense russe a diffusé une vidéo montrant le fonctionnement des drones dans la zone de l’opération spéciale. Ils détectent des étrangers à l'aide de leurs... 24.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-24T14:43+0100

2023-01-24T14:43+0100

2023-01-24T14:43+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

international

opération militaire

drone

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/02/1052443680_0:170:2728:1705_1920x0_80_0_0_725d3f4b166e0ca585b534ef9ea03947.jpg

Des opérateurs de drones russes "Orlan-10" localisent des mercenaires étrangers dans une zone de l’opération spéciale en Ukraine. Ils détectent les numéros de téléphones portables étrangers, selon le ministère russe de la Défense.Dans une séquence publiée ce 24 janvier, les militaires russes assemblent l’engin et le lancent avec une catapulte.Lors de son vol, le drone est contrôlé par des opérateurs au sol. Une fois la mission finie, l’appareil revient et se pose avec un parachute.Selon un commandant russe, un groupe de mercenaires a ainsi été détecté et anéanti.Une autre tâche importante des drones consiste à envoyer des SMS préventifs à la population civile.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, international, opération militaire, drone, mercenaires