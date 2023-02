https://fr.sputniknews.africa/20230215/controle-continu-des-denrees-alimentaires-dans-une-province-marocaine-1057919936.html

Contrôle continu des denrées alimentaires dans une province marocaine

Contrôle continu des denrées alimentaires dans une province marocaine

15.02.2023

Les commissions mixtes provinciales et locales de contrôle des prix et de la qualité des produits à la province marocaine d'Ouezzane poursuivent leurs visites de terrain, pour surveiller le respect des prix et de la qualité des denrées alimentaires dans les différents marchés et points de vente et lutter contre la spéculation et le monopole.À cet effet, les commissions provinciales et locales à Ouezzane ont effectué, du 8 au 14 février, plus de 20 visites de terrain, qui ont permis d'émettre 29 avertissements et de constater deux infractions, en plus de la saisie et la destruction d'environ 850 kg de denrées alimentaires impropres à la consommation ou périmées.L'action de ces commissions mixtes, qui ont été formées conformément aux recommandations de la réunion tenue le 7 février sous la supervision du gouverneur de la province d'Ouezzane, s'inscrit dans le cadre du renforcement des procédures et mesures prises pour assurer l'approvisionnement des marchés, des centres commerciaux et des points de vente de la province en produits alimentaires de base.

