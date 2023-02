https://fr.sputniknews.africa/20230215/alger-et-pretoria--les-locomotives-de-lafrique-accordent-les-violons-selon-un-expert-1057926853.html

Alger et Pretoria : les "locomotives" de l’Afrique "accordent les violons", selon un expert

Alger et Pretoria : les "locomotives" de l’Afrique "accordent les violons", selon un expert

Les chefs de la diplomatie algérienne et sud-africaine se sont rencontrés à la veille du sommet de l'UA pour se mettre sur la même longueur d'onde sur bien des...

Alger et Pretoria : les «locomotives» de l’Afrique «accordent les violons», selon un expert Les chefs de la diplomatie algérienne et sud-africaine se sont rencontrés à la veille du sommet de l'UA pour se mettre sur la même longueur d’onde sur bien des sujets. Pour Zone de Contact, le Dr Abdelkader Soufi, expert algérien, a identifié les questions clés: y compris les BRICS et les sièges permanents au Conseil de sécurité.

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa effectuera prochainement une visite d’État en Algérie. Le 13 février, soit quelques jours avant le sommet de l'Union africaine, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a rencontré en Afrique du Sud son homologue Naledi Pandor. Des retrouvailles placées sous le signe de l’amitié entre Alger et Pretoria. Au micro de Zone de Contact, le Dr Abdelkader Soufi, expert algérien en politique de Défense, a dressé les contours des objectifs poursuivis par les parties."Les deux États sont des locomotives en Afrique", souligne le Dr Soufi. Grâce à une vision commune, ils sont en mesure de " militer pour que l'Afrique ait un ou deux droits de veto permanents " au Conseil de Sécurité de l’Onu.La question de l’adhésion de l’Algérie aux BRICS a bien évidemment été au centre des discussions entre l’Afrique du Sud et l’Algérie. Pour l‘interlocuteur de Sputnik, l’interdépendance des BRICS vis-à-vis de l’Algérie et vice-versa est claire.Retrouvez également dans ce numéro:-Vladimir Orlov, expert militaire russe, qui intervient pour parler de l’Ukraine qui consomme plus de munitions que ce que les pays de l’Otan produisent-Thierry Mariani, eurodéputé français, qui commente les révélations du journaliste américain Seymour Hersh sur l’implication de Washington dans l’explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

