Un MiG-29, un Mi-8, trois entrepôts de munitions… Ce que l’Ukraine a perdu en 24h

En ces dernières 24 heures, l’armée russe a neutralisé environ 270 militaires ukrainiens, indique la Défense russe dans son nouveau bilan. Parmi les armes et... 14.02.2023, Sputnik Afrique

L’aviation russe a détruit un chasseur ukrainien MiG-29 et un hélicoptère Mi-8, a rapporté ce 14 février le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération militaire.Dans les combats sur l'axe de Krasny Liman, jusqu’à une centaine de soldats ukrainiens ont été éliminés, près de quelques localités, dont Krasny Liman, Terny, Stelmakhovka et de la réserve forestière de Serebrianskoïé.Les pertes des forces armées ennemies s’élèvent à plus de 60 militaires dans la zone de Donetsk et à près d’une quarantaine sur les axes du sud de Donetsk et de Zaporojié. Environ 70 d’entre eux ont été pris pour cible sur l’axe de Koupiansk.Armes détruitesTrois entrepôts de munitions ont été bombardés dans les régions de Zaporojié, de Dniepropetrovsk et de Kherson, ainsi qu’un hangar avec des équipements militaires près d’Avdeïevka dans la République populaire de Donetsk (RPD).Parmi les obusiers neutralisés, l’artillerie russe a détruit sept Msta-B, deux D-30 et un canon automoteur Gvozdika. En plus de cela, deux lance-roquettes multiples Grad ont été anéantis, tout comme plusieurs véhicules blindés.La DCA russe a abattu sept drones et intercepté quatre projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, de production américaine.Enfin, 93 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 108 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 385 avions, 208 hélicoptères et 3.121 drones ainsi que détruit 404 systèmes de défense antiaérienne, 7.859 chars et autres blindés, 1.019 véhicules de lance-roquettes multiples, 4.091 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 8.377 autres véhicules militaires.

