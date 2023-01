https://fr.sputniknews.africa/20230129/une-dizaine-dobusiers-350-militaires-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-1057745013.html

Une dizaine d’obusiers, 350 militaires: ce que l’Ukraine a perdu en 24h

En ces dernières 24 heures, plus de 350 militaires ukrainiens ont été neutralisés par les forces armées russes sur toute la ligne de front. Les offensives se... 29.01.2023, Sputnik Afrique

L’armée russe continue son offensive sur l’axe de Donetsk. Elle a réussi à gagner des positions plus avantageuses, a déclaré ce 29 janvier le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de son opération militaire.L’ennemi a été pris pour cible près des localités Kourakhovo et Antonovka dans la République populaire de Donetsk (RPD). Jusqu’à 90 militaires ukrainiens ont été neutralisés.L’offensive s’est poursuivie sur les axes du sud de Donetsk et de Zaporojié, près des localités d’Ouglédar, de Prétchistovka, de Chévtchenko et de Dorojnianka. Kiev y a perdu environ une centaine de ses soldats tués ou blessés.Environ 110 militaires ennemis ont été tués dans la zone de Krasny Liman, lorsque les forces armées russes ont attaqué cinq brigades.Sur l’axe de Koupiansk, deux brigades mécanisées et quatre groupes de sabotage et de reconnaissance ont été frappés. Ces manœuvres ont fait près de 50 morts.Armes détruitesLes troupes russes ont détruit trois lance-roquettes multiples Grad, Olkha et Ouragan et un char léger Nona S.Quatre entrepôts de munitions ont été bombardés, dont un près de la ville de Kramatorsk, dans la République populaire de Donetsk (RPD). Deux d’entre eux se trouvaient aussi en RPD, alors que le dernier était dans la région de Kherson.Trois stations radars de contrebatterie de production américaine, AN/TPQ-50, AN/TPQ-48 et AN/TPQ-36, ont été prises pour cibles. En plus de cela, deux canons légers M777 de production américaine ont été anéantis, tout comme cinq obusiers Akatsiya, deux canons automoteurs américains Paladin et deux obusiers D-20 et D-30.La DCA russe a abattu 4 drones et intercepté 16 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS (de production américaine), Ouragan et Olkha, ainsi qu'un missile antiradar HARM, lui aussi de production américaine.Enfin, 103 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 143 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 381 avions, 204 hélicoptères et 2.980 drones ainsi que détruit 402 systèmes de défense antiaérienne, 7.670 chars et autres blindés, 995 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.956 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 8.218 autres véhicules militaires.

