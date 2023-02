https://fr.sputniknews.africa/20230214/la-fifa-enumere-les-records-de-ledition-marocaine-distinguee-du-mondial-des-clubs-1057918682.html

La FIFA énumère les records de l'édition marocaine ''distinguée'' du Mondial des clubs

La FIFA énumère les records de l'édition marocaine ''distinguée'' du Mondial des clubs

L'édition marocaine de la Coupe du Monde des Clubs, qui s'est tenue dans les villes de Rabat et Tanger du 1er au 11 février

La FIFA a mis en avant de nombreux chiffres qui témoignent de la singularité de l'édition marocaine de la Coupe du monde des clubs, remportée le 11 février par le Real Madrid, après sa victoire 5-3 contre Al Hilal d'Arabie Saoudite. Ainsi, le Real Madrid a conforté son statut de club le plus titré de l'histoire de la compétition, alors que son entraineur italien, Carlo Ancelotti a égalé le record de Pep Guardiola, qui a remporté trois éditions en tant qu'entraîneur. Ancelotti avait déjà remporté le tournoi en 2007 avec l'AC Milan et en 2014 avec le Real Madrid. Le milieu de terrain du club madrilène, Toni Kroos, a désormais remporté six finales de Coupe du Monde des clubs de la FIFA sur six, dont cinq avec les merengues et une avec le Bayern Munich. La moyenne de buts par match a été de 4,29, soit la moyenne la plus élevée de l'histoire du tournoi. Le précédent record était de 4,13 aux Émirats arabes unis en 2018. Pedro, du Flamengo, a marqué deux fois lors de ses deux apparitions au Mondial du Maroc pour devenir le quatrième joueur à inscrire quatre buts dans une édition de la Coupe du monde des clubs, après Denilson avec le même score en 2009, Luis Suarez (cinq fois en 2015), et Cristiano Ronaldo (quatre buts en 2016). Hussein El Shahat d'Al Ahly est devenu le joueur avec le plus d'apparitions en Coupe du Monde des Clubs, en faisant sa 12ème apparition lors du match pour la troisième place contre Flamengo. À 35 ans et 54 jours, Karim Benzema est devenu le joueur le plus âgé à marquer en finale d'un Mundialito, battant ainsi le record de Filippo Inzaghi (34 ans et 129 jours) qui tenait depuis 2007. Au terme de cet exposé numérique, le site de la FIFA a rappelé les propos du président de l'instance, Gianni Infantino, qui a "remercié l'ensemble du staff de la Fédération Royale Marocaine de Football et le peuple marocain pour leur travail acharné et pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé aux participants et aux nombreux fans venus profiter de la compétition".

