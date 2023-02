https://fr.sputniknews.africa/20230214/biden-ordonne-denqueter-en-profondeur-sur-le-phenomene-des-ovnis-une-premiere-1057913249.html

Biden ordonne d'enquêter en profondeur sur le phénomène des ovnis, une première

Biden ordonne d’enquêter en profondeur sur le phénomène des ovnis, une première

14.02.2023

2023-02-14T13:21+0100

2023-02-14T13:21+0100

2023-02-14T14:16+0100

Joe Biden a ordonné de mener une enquête spéciale pour analyser le phénomène des ovnis, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.Une information qui survient après que l’armée américaine a abattu en quelques jours au moins trois engins volants non identifiés dans le ciel nord-américain.Et d’ajouter que les autorités américaines n’y voient pas d’origine extraterrestre. Cependant, plus tôt, le général de l’US Air Force Glen VanHerck n’avait "rien" exclu, interrogé sur cette version.Ce phénomène des ovnis est connu depuis longtemps, mais Washington n’a jamais entrepris de tentatives significatives pour enquêter de manière approfondie, poursuit-il. Un afflux d’ovnisSur les quatre derniers jours, les États-Unis ont déclaré avoir abattu trois objets volants non identifiés. L’un d’entre eux avait une forme "octogonale" sans nacelle visible, qui volait à environ 6.000 mètres d'altitude dans l'État du Michigan, selon un haut responsable de l'administration Biden.Un autre a été abattu au-dessus de l'Alaska et le dernier au Canada.Cette série de tirs intervient après l’affaire du ballon chinois ayant survolé une partie des États-Unis. Décrit par Washington comme un engin d'espionnage, cet objet a été visé le 4 février par un missile américain. Pékin indique qu’il s’agissait d’un aérostat civil utilisé à des fins de recherche, dont météorologiques.Cet incident représente une nouvelle spirale dans les tensions sino-américaines sur fond de guerre économique lancée par Donald Trump et de situation tendue autour de Taïwan. Par conséquent, une rencontre entre les chefs des diplomaties américaine et chinoise, prévue les 5 et 6 février, a été annulée. Washington n’a pas non plus confirmé les informations sur la préparation d’un entretien entre les ministres lors de la conférence de Munich, qui se tiendra du 17 au 19 février.

