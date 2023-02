https://fr.sputniknews.africa/20230214/apres-une-visite-de-lavrov-en-mauritanie-la-diplomatie-russe-epingle-un-journal-francais-1057919389.html

Après une visite de Lavrov en Mauritanie, la diplomatie russe épingle un journal français

Moscou dément les allégations d’un journal français sur l’éventuelle création d’une base navale russe en Mauritanie. La récente visite du ministre des Affaires... 14.02.2023, Sputnik Afrique

La Russie n’a jamais souhaité installer une base navale en Mauritanie contrairement à ce qu’indique Le Point dans son article du 9 février consacré aux entretiens menés par Sergueï Lavrov à Nouakchott, a déclaré ce mardi 14 février le ministère russe des Affaires étrangères.Pour rendre leurs allégations plus crédibles, les journalistes du Point rappellent un accord de coopération militaire russo-mauritanien signé à Moscou en juin 2021. Pourtant, lors de sa récente visite en Mauritanie, M.Lavrov n’a même pas évoqué les dossiers de la coopération militaire et technique, note le ministère.Il suffit de lire le commentaire de M.Lavrov sur les résultats de sa rencontre avec le Président Mohamed Cheikh El Ghazouani et le discours qu’il a prononcé au terme des entretiens avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères Salem Ould Merzoug pour s’en assurer."Vision néocoloniale de Paris"Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a effectué des visites en Irak, au Mali, en Mauritanie et au Soudan du 6 au 9 février dernier. À Nouakchott, il s’est entretenu avec le Président mauritanien, Mohammed Ould Ghazouani, qui a annoncé son intention de se rendre à Saint-Pétersbourg en juillet prochain pour participer au deuxième sommet Russie-Afrique.Face à l’accroissement des tensions au Sahel, la Russie et la Mauritanie ont jugé nécessaire de s’unir pour lutter contre le terrorisme. Moscou a proposé aussi son assistance pour apporter des mesures concrètes dans le dossier du Sahara occidental.

