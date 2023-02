https://fr.sputniknews.africa/20230213/saint-petersbourg-enverra-des-livres-aux-hopitaux-pour-enfants-dafrique-et-damerique-latine-1057909271.html

Saint-Pétersbourg enverra des livres aux hôpitaux pour enfants d’Afrique et d'Amérique latine

Saint-Pétersbourg enverra des livres aux hôpitaux pour enfants d'Afrique et d'Amérique latine

Les plus petits patients des hôpitaux d’Afrique et de l’Amérique latine recevront bientôt des livres de Saint-Pétersbourg dans le cadre d’une initiative... 13.02.2023, Sputnik Afrique

Un projet unique nommé "Les docteurs pour les enfants" se dessine dans la capitale du nord de la Russie, à Saint-Pétersbourg. Dans le cadre de cette initiative, de nombreux livres russes pour enfants traduits en espagnol seront envoyés dans les hôpitaux du Maroc, du Brésil, de Cuba et du Nicaragua, relatent les médias russes.Le chef de l’association "Croix en argent" et organisateur de ce projet inédit, Youri Soukhonos, a expliqué qu’une série de livres, traduits par les spécialistes cubains et espagnols, était déjà achevée.Effet thérapeutiquePar le passé, nombre de livres avaient déjà été transmis de cette manière dans des hôpitaux régionaux en Russie.

