Ce que l’Ukraine a perdu en 24h: bilan quotidien de la Défense russe

L’armée russe a éliminé plus de 320 soldats ukrainiens ces dernières 24 heures, selon le bilan du ministère russe de la Défense. La localité de Krasnaïa Gora... 13.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-13T21:33+0100

2023-02-13T21:33+0100

2023-02-13T22:01+0100

Dans la direction de Koupiansk, les tirs d’artilleries russes ont notamment éliminé trente soldats ukrainiens, deux véhicules blindés et un obusier D-20. Les localités de Timkovka, Grianikovka et Krakhmalnoïé ont en particulier été le théâtre de combats.Sur l’axe de Krasny Liman, plus de 80 militaires ukrainiens ont été neutralisés, ainsi que trois véhicules blindés de combat et un obusier D-30.Dans la région de Donetsk, l’armée ukrainienne déplore la perte de 150 soldats, six camionnettes et deux obusiers D-30. Des volontaires des détachements d'assaut ont en outre pris la localité de Krasnaïa Gora, point important en vue de l’encerclement de la ville d’Artiomovsk (Bakhmout), toujours détenue par l’armée ukrainienne.Au sud de Donetsk, les forces russes ont éliminé plus de 60 soldats ukrainiens, un obusier D-20, deux obusiers D-30 et trois véhicules blindés de combat. Ces dégâts ont été infligés dans les zones de Pretchistovka et d’Ougledar.Près de Kherson, des combats de contre-batterie ont eu lieu, permettant aux forces russes de détruire deux lance-roquettes multiples Grad, deux canons automoteurs 2S1 Gvozdika. L’aviation et l’artillerie russe ont éliminé 82 soldats ukrainiens dans ce secteur.Un atelier d’entretien de véhicules a en outre été touché près de la ville de Slaviansk. Six roquettes HIMARS ont été interceptées.

