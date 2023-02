https://fr.sputniknews.africa/20230213/la-defense-russe-livre-des-details-sur-la-liberation-de-krasnaia-gora-dans-le-donbass-1057906090.html

La Défense russe livre des détails sur la libération de Krasnaïa Gora dans le Donbass

13.02.2023

donbass. opération russe

donbass

république populaire de donetsk (rpd)

ministère russe de la défense

russie

ukraine

Le ministère russe de la Défense a livré des détails sur la prise de contrôle d’une autre localité en République populaire de Donetsk, celle de Krasnaïa Gora. Les pertes de l'ennemi en 24h se sont élevées à plus de 150 militaires ukrainiens. En outre, quatre véhicules blindés de combat, six camionnettes et deux obusiers D-30 ont été détruits, indique le communiqué du ministère de la Défense.Ville stratégiqueDepuis des semaines, l'armée russe est en train d’encercler la ville stratégique d’Artiomovsk (Bakhmout) en RPD, importante en raison de sa situation géographique et de sa position dans le système de défense ukrainien.

