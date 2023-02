https://fr.sputniknews.africa/20230212/quelle-substance-chimique-est-utilisee-par-kiev-dans-ses-attaques-de-drones-1057900342.html

Quelle substance chimique est utilisée par Kiev dans ses attaques de drones?

Quelle substance chimique est utilisée par Kiev dans ses attaques de drones?

Un scientifique et un correspondant de guerre donnent leurs estimations auprès de Sputnik sur ce que serait la substance chimique utilisée dans les attaques de... 12.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-12T15:00+0100

2023-02-12T15:00+0100

2023-02-12T15:00+0100

donbass. opération russe

kiev

ukraine

russie

moscou

opinion

cyanure

nazis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/02/1056059542_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_c8b5c35b3e9613296fb71acb294a42fb.jpg

Dans différents secteurs des combats, principalement sur les axes de Soledar et d'Artiomovsk, des commandants militaires russes signalent l'utilisation d'armes chimiques par les forces ukrainiennes. Une information qui a été confirmée par le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline. Selon lui, des drones sont utilisés pour larguer des armes chimiques. Mais de quelles substances s’agit-il?Alors que Vladimir Kozine, membre correspondant de l’Académie des sciences de Russie, n’a pas de version précise, il pointe auprès de Sputnik les symptômes provoqués par ces agents chimiques, c’est-à-dire "des lésions des voies respiratoires et des muqueuses".Le correspondant de guerre de Sputnik Sergueï Chilov estime pour sa part que c’est du cyanure d'hydrogène (HCN). Comme "il s’agit d'un liquide volatil toxique", sur les vidéos, il est possible de voir qu’"il est conservé au réfrigérateur".Pour se protéger du cyanure d'hydrogène, il conseille d’utiliser des masques à filtre chimique.Pourquoi des drones?Quant au recours aux drones par les forces ukrainiennes, Sergueï Chilov précise qu’il s’agit d’attaques en intérieurs, parce qu’"ainsi, la concentration de poison mortel augmente dans l’air", puisque l’intoxication devient possible même à travers la peau.

kiev

ukraine

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

kiev, ukraine, russie, moscou, opinion, cyanure, nazis