Otan: Stoltenberg ne demande pas de nouvelle prolongation de mandat



Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg ne demande pas de nouvelle prolongation de mandat et devrait quitter son poste comme prévu à l'automne

La porte-parole de l’Otan Oana Lungescu a révélé à l’agence DPA les projets d’avenir du secrétaire général de l’Alliance, dont le mandat expire le 30 septembre prochain.Mme Lungescu a précisé que le mandat de Jens Stoltenberg avait été prolongé à trois reprises et qu’il avait occupé ce poste pendant près de neuf ans au total.La dernière reconduction jusqu'au 30 septembre 2023 est intervenue en mars de l'année dernière, peu après le début de l'opération russe en Ukraine.Le Welt am Sonntag a cependant rapporté ce dimanche 12 février, citant des sources diplomatiques non identifiées, que l’Otan pourrait à nouveau prolonger le mandat du secrétaire général Jens Stoltenberg.Continuer ou présider la Banque mondiale?Le Welt am Sonntag fait état d’un accord informel entre les 30 États membres selon lequel Stoltenberg devrait rester en poste au-delà de la fin de son mandat le 30 septembre. Une décision formelle devrait être prise dans les prochaines semaines.Aucune décision n'a été prise quant à la succession de Stoltenberg, mais le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace figurent parmi les principaux candidats au poste, soutient le journal.Économiste de formation, Jens Stoltenberg pourrait être nommé à la tête de la Banque mondiale lorsque son président actuel David Malpass partira vers avril 2014.

