"Stoltenberg proposé pour le Nobel de la paix! Ça, c’est un virage! Proclamer comme "le principal gardien et la colombe de la paix", le secrétaire du plus grand bloc militaire au monde, armé jusqu’aux dents, le bloc qui est responsable du bombardement de la Lybie, qui a participé à la guerre incessante américaine en Afghanistan et a provoqué avec sa politique l’escalade extrême de la crise ukrainienne! С’est un homme qui admet le conflit direct militaire entre l’Otan et la Russe", a rappelé le président de la commission pour la politique de l’information au sein du Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement russe, sur sa chaîne Telegram.