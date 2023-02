https://fr.sputniknews.africa/20230211/obusiers-americains-et-polonais-depot-de-munitions-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-1057896600.html

Obusiers américains et polonais, dépôt de munitions… Ce que l’Ukraine a perdu en 24h

Les forces ukrainiennes ont perdu 395 hommes au cours des dernières 24 heures. Plusieurs obusiers de factures américaine ou polonaise ont également été... 11.02.2023, Sputnik Afrique

Ce 10 février, l’armée russe a continué son travail de sape sur les installations énergétiques ukrainiennes, avec des frappes massives des forces aériennes, navales et terrestres. Tous les objectifs, qui desservent le complexe militaro-ukrainien, ont été atteints.Ce 11 février, 40 militaires ukrainiens ont été éliminés dans la région de Kharkov, et un obusier D-30 a été annihilé. Des combats ont notamment eu lieu à Novossiolovskoïé, Giranikovka et Novomlynsk. Près de la ville de Voltchansk, un entrepôt de munition d’artillerie a été détruit.Sur l'axe de Krasny Liman, des frappes d’avions et des tirs d’artillerie russes ont permis de mettre hors d’état de nuire deux obusiers D-20, un lance-roquettes multiples Grad, quatre véhicules blindés de combat ainsi que 120 militaires ukrainiens. Ces unités ont été battues dans les zones de Yampolivka, Stelmahovka et Nevskoïé.Dans la direction de Donetsk, plus de 140 militaires ukrainiens ont été éliminés. Plusieurs obusiers ont été neutralisés, dont deux américains M777, un Krab de facture polonaise et plusieurs D-30 et Guiatsint-B. Un radar de contrebatterie américain AN/TPQ-50 a subi le même sort. Trois dépôts de munitions ukrainiens ont aussi été détruits, notamment à Novopokrovskoïé et Avdeïevka.Les combats continuent par ailleurs autour d’Ougledar, dont les forces russes contrôlent la banlieue sud. 95 soldats ukrainiens, quatre chars, un canon automoteur américain M109 et plusieurs obusiers ont été anéantis du côté de Pavlovka. Trois dépôts de munitions aussi.En direction de Kherson, deux obusiers D-30 et Msta-B ont été détruits. Plus au nord, une station de guidage radar pour le système de missiles anti-aériens S-300 a été mise hors d’état de nuire, dans les environs de Novyï Bouh.

