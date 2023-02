En continu: l’armée russe avance sur l’axe de Krasny Liman

L'Occident pousse le conflit à un niveau "imprévisible"

Les États-Unis et leurs alliés tentent de faire traîner le conflit le plus longtemps possible, c’est pourquoi ils fournissent à Kiev "des armes lourdes offensives" et appellent à capturer des territoires russes, a indiqué le ministre russe de la Défense.

"Ces démarches entraînent des pays de l’Otan dans le conflit et risquent de conduire à un niveau "imprévisible" de l’escalade du conflit, a noté Sergueï Choïgou.