Les dirigeants européens feront bientôt s’effondrer l’Europe, lance Medvedev

Les résultats de la gouvernance des dirigeants européens actuels seront "extrêmement déplorables", prédit le vice-président du Conseil de sécurité de Russie... 11.02.2023, Sputnik Afrique

"Un cirque volant". C’est ainsi que le vice-président du Conseil de sécurité de Russie a appelé le périple de Volodymyr Zelensky dans plusieurs pays européens, au moment où "des centaines d'Ukrainiens meurent quotidiennement" et sont "amenés de force pour protéger les intérêts de la clique nazie au pouvoir."Confrontée à "la hausse exorbitante du coût de la vie", la population européenne peut y survivre et à ces fins doit "manger moins, se laver moins souvent et réduire le débit du gaz", tout cela "au nom de la victoire d’un pays mythique", observe Dmitri Medvedev.Vers une fin peu glorieuse?Pourtant, d’après lui, le second problème, soit "l’humiliation nationale", est plus lourd pour les Européens.Dmitri Medvedev pressent une fin proche pour la "vieille civilisation européenne" à l’issue de cette "gouvernance des jeunes freaks européens exaltés".

