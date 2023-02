https://fr.sputniknews.africa/20230211/le-periple-de-zelensky-en-europe-pourrait-mener-a-la-3e-guerre-mondiale-1057893077.html

Le périple de Zelensky en Europe pourrait "mener à la 3e guerre mondiale"

N’ayant jamais caché son attitude critique envers le soutien européen à l’Ukraine, le politicien français Florian Philippot a qualifié de "cirque... 11.02.2023, Sputnik Afrique

Le Premier ministre britannique et le monarque Charles III, le Président français et le chancelier allemand, ainsi que le roi de Belgique. Le chef de file du mouvement français Les Patriotes, Florian Philippot, voit des indices menaçants dans le périple qu’a entrepris le Président ukrainien ces derniers jours.Pour lui, Volodymyr Zelensky et l’Union européenne "ont fait leur cirque cette semaine, irresponsable, pouvant mener à la 3e guerre mondiale".Auparavant, Florian Philippot avait déjà estimé que la fourniture d’armes à Kiev prolongerait le conflit ukrainien. Il avait par ailleurs appelé à la levée des sanctions antirusses et qualifié de folles les décisions de Bruxelles dans le secteur de l'énergie et de stupides les mesures restrictives elles-mêmes.Encore plus d’armes?Pendant son discours au Parlement européen et au sommet de l'UE, le Président ukrainien a remercié les dirigeants des Vingt-Sept et a de nouveau appelé au transfert d'encore plus d'armes à Kiev, y compris des avions de combat.Si Washington et Berlin se sont à peine entendus quant à la livraison de chars lourds Abrams et Leopard à Kiev, la Belgique a refusé cette semaine de fournir à l’Ukraine les avions que Zelensky lui réclame.Pour la France, "rien n'est interdit par principe", selon Emmanuel Macron mais il a toutefois fixé des "critères" aux livraisons pour Kiev: cela ne doit pas être "escalatoire", ni "de nature à toucher le sol russe", non plus qu’affaiblir les capacités de l'armée française.

