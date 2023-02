https://fr.sputniknews.africa/20230211/des-equipements-qui-pourraient-servir-en-turquie-ont-disparu-en-ukraine--1057891604.html

Des équipements qui pourraient servir en Turquie ont disparu en Ukraine

L’hôpital de campagne danois et les tentes chaudes pourraient être utiles en Turquie et en Syrie où le tremblement de terre a fait près de 24.000 morts, mais... 11.02.2023, Sputnik Afrique

Lorsque l'Agence danoise de gestion des urgences enverra de l'aide à la Turquie et à la Syrie frappées par le tremblement de terre, ce sera sans les hôpitaux mobiles et les grandes tentes avec chauffage intégré. L’équipement en question a été livré à l’Ukraine, rapporte la radio-télévision publique DR.Des tentes légères au lieu des tentes chaudesLes hôpitaux mobiles et les tentes chaudes auraient pu jouer un rôle important en Syrie et en Turquie, signale DR."Premièrement, parce que le travail de sauvetage consistant à sortir les survivants des décombres est toujours en cours. Deuxièmement, parce que les températures hivernales froides et glaciales se sont installées dans les deux pays."Au lieu de tentes chaudes, le Danemark envoie des tentes plus légères. Elles doivent être utilisées comme logements et bureaux pour les travailleurs humanitaires qui coordonnent l'aide en Syrie et en Turquie.Près de 24.000 morts cinq jours aprèsCinq jours après les violents séismes dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, les secouristes sont toujours à pied d’œuvre pour retrouver des survivants.Le bilan de la catastrophe approche ce samedi les 24.000 morts.

