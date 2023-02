https://fr.sputniknews.africa/20230209/ambassadeur-syrien-le-seisme-a-frappe-les-deux-pays-mais-loccident-ne-voit-que-la-turquie-1057879725.html

Ambassadeur syrien: "le séisme a frappé les deux pays, mais l'Occident ne voit que la Turquie"

La Russie soutient activement le gouvernement syrien dépassé par les évènements suite au séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie. Pendant ce temps, les... 09.02.2023, Sputnik Afrique

Les pays occidentaux instrumentalisent la question humanitaire, le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie en est un exemple, puisqu’ils n’aident qu’Ankara en ignorant les besoins de Damas, a déclaré ce jeudi 9 février à Sputnik Bashar al-Jaafari, ambassadeur de Syrie en Russie.A son avis, la question des sanctions, qui empêchent d’accorder une aide humanitaire au gouvernement syrien, "n’est qu’un prétexte".Assistance russeEntretemps, Moscou fournit avec ardeur une assistance à la Syrie, autant au niveau étatique que public, en dépêchant une aide humanitaire et organisant des opérations de recherche et de sauvetage.Les Russes ordinaires veuillent aussi aider les victimes en ce moment difficile pour la Syrie.Des gestes touchantsM.al-Jaafari s’est dit incroyablement touché par le fait que des citoyens ordinaires apportent des fleurs et à l'ambassade de Syrie dans la capitale russe et envoient de l’argent.Des milliers de morts et blessésLa Syrie et la Turquie ont été touchées par un violent séisme le 6 février. La magnitude de la plus puissante secousse était de 7,8 à son épicentre, dans le sud-est de la Turquie.Une autre secousse, presque aussi puissante, s’est produite dans la même région quelques heures plus tard.Selon un dernier bilan, le séisme a fait 1.347 morts et au moins 2.200 blessés en Syrie. La Turquie fait état de 17.406 morts et 71.866 blessés.Un deuil national de sept jours a été proclamé dans le pays où 10 provinces touchées par la catastrophe sont en état d’urgence pour les trois prochains mois.

