Une frégate russe a réalisé des exercices de tir en Atlantique - vidéo

Se préparant à des manœuvres tripartites au large de l'Afrique du Sud, la frégate russe Amiral Gorchkov a frappé un faux navire ennemi dans l’océan Atlantique... 10.02.2023, Sputnik Afrique

La frégate Amiral Gorchkov dotée de missiles hypersoniques Zircon a réalisé, dans l’océan Atlantique, des exercices de tirs sur une cible maritime avec des projectiles de 130 mm, a annoncé ce vendredi la Défense russe.Le navire effectue une expédition dans le cadre de laquelle l'équipage s'entraîne en vue des manœuvres conjointes avec les marines sud-africaine et chinoise.Une cible éloignée de 10 kmLe poste de commandement du navire a désigné la cible, le tir a été effectué avec une pièce d'artillerie AK-192M sur un objet imitant un navire d'un ennemi fictif. Il se situait à plus de 10 kilomètres. Des moyens de contrôle objectif ont rapporté que toutes les cibles fixées avaient été détruites, précise le communiqué.Une série de manœuvres est prévue en février au large de l'Afrique du Sud. Y participeront des bâtiments de guerre de Centrafrique, de Chine et de Russie. L'Amiral Gorchkov est parti le 4 janvier pour un long voyage à travers les océans Atlantique et Indien, ainsi qu’en mer Méditerranée.Le missile hypersonique russe Zircon doit être mis en service courant 2023.

