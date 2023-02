https://fr.sputniknews.africa/20230210/plus-des-armes-longue-portee-seront-livrees-a-kiev-plus-la-russie-ira-loin-declare-un-depute-1057888602.html

Plus des armes longue portée seront livrées à Kiev, plus la Russie ira loin, déclare un député

Les livraisons d’armes occidentales ne font que renforcer la détermination de Moscou, qui est décidé à ne plus laisser planer de menaces à ses frontières. Les missiles longue portée qui pourraient être fournis à Kiev forceraient ainsi les forces russes à aller plus loin pour mettre fin au conflit, a déclaré Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, lors d’une réunion sur l’organisation du sommet Russie-Afrique.Piotr Tolstoï a par ailleurs rappelé que le conflit trouvait sa source dans le coup d’État ukrainien de 2014, puis dans la persécution des populations russophones du Donbass pendant plus de huit ans.Après les promesses de livraisons de chars occidentaux, Volodymyr Zelensky a réclamé que des missiles longue portée lui soient fournis. Le Président ukrainien semble avoir reçu le soutien de Londres. Kiev pourrait alors utiliser ces armes pour viser la Crimée, rapportait récemment le Times.Sommet Russie-AfriqueCe 10 février, une réunion s’est tenue en vue de planifier le prochain sommet Russie-Afrique. Le comité d’organisation a rencontré les chefs des missions diplomatiques de plusieurs pays africains. L’évènement sera l’occasion de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique, notamment dans les secteurs énergétique, commercial, humanitaire et de la sécurité alimentaire.La deuxième édition du sommet Russie-Afrique aura lieu en juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Moscou s’est dit ouvert à la discussion avec tous les pays du continent, aucun n’étant mis de côté, contrairement à Washington qui s’est montré plus sélectif dans son récent sommet États-Unis-Afrique.Plusieurs pays comme la Mauritanie, l’Afrique du Sud ou le Soudan ont déjà annoncé qu’ils participeraient à l’événement. Moscou a déploré les pressions occidentales pour décourager certains États de s’y rendre.

