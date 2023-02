L’armée russe détruit deux avions militaires ukrainiens et ces armes américaines en 24h

https://fr.sputniknews.africa/20230209/larmee-russe-detruit-deux-avions-militaires-ukrainiens-et-ces-armes-americaines-en-24h-1057871312.html

Plus de 300 militaires ukrainiens ont été éliminés par l’armée russe en 24 heures. Elle a aussi détruit deux avions militaires, 10 entrepôts de munitions et... 09.02.2023, Sputnik Afrique

L’armée russe a abattu deux avions militaires ukrainiens et plusieurs armes de production américaine, a rapporté ce 9 février le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération spéciale.Il s’agit d’un chasseur MiG-29 abattu dans la République populaire de Donetsk (RPD) et d’un avion d’attaque au sol Su-24 près de la ville de Kherson.Parmi les armes de production américaines anéanties figurent un obusier M777, une station de contrebatterie AN/TPQ-50, un canon automoteur M190 Paladin. 13 projectiles d’un système de lance-roquettes multiple HIMARS ont également été interceptés.Au moins 10 entrepôts de munitions ont été bombardés dont quatre dans la région de Kherson, cinq autres en RPD, et un dans la région de Kharkov. Parmi les autres armes anéanties par les forces russes figurent aussi deux obusiers Msta-B, un Gvozdika, deux canons automoteurs D-20 et D-30, ainsi que trois mortiers de gros calibre et plusieurs blindés. La DCA russe a aussi abattu 11 drones ukrainiens. Combats sur le terrainDans les combats sur l'axe de Krasny Liman, plus de 110 soldats ukrainiens ont été éliminés, près de différentes localités, dont Tchervonaïa Dibrova, Yampolovka, Stelmakhovka et la réserve forestière de Serebryanskoé. Les pertes des forces armées ukrainiennes s’élèvent à près de 90 soldats sur l’axe de Donetsk et plus de 85 sur l’axe de Donetsk-Sud. Jusqu’à 30 soldats ont aussi été pris pour cible sur l’axe de Koupiansk.Enfin, 83 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires ont été bombardés dans 116 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 384 avions, 206 hélicoptères et 3.057 drones ainsi que détruit 403 systèmes de défense antiaérienne, 7.798 chars et autres blindés, 1012 véhicules de lance-roquettes multiples, 4.034 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 8.302 autres véhicules militaires.

