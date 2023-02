https://fr.sputniknews.africa/20230209/la-coree-du-nord-aurait-exhibe-un-missile-a-combustible-solide-1057872356.html

La Corée du Nord aurait exhibé un missile à combustible solide

La Corée du Nord aurait exhibé un missile à combustible solide

La Corée du Nord a révélé son important arsenal à l’occasion d’une gigantesque parade militaire: à part des Hwasong 17 dotés de plusieurs têtes nucléaires, un... 09.02.2023, Sputnik Afrique

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé le 8 février une grande parade militaire célébrant le 75e anniversaire de la fondation de l'armée de so armée.Une colonne de Hwasong 17 a pris part à la parade, selon les images publiées par l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) et relayées par l’Agence sud-coréenne Yonhap. Testé avec succès en novembre dernier, le Hwasong 17 est un missile doté de plusieurs têtes nucléaires et d’une portée estimée à 15.000 km. Il est considéré comme l’arme la plus avancée de la Corée du Nord pour le moment.Sur les images sont également visibles de nouveaux chars, dont l’appellation reste inconnue, ainsi qu’un nouvel missile, vraisemblablement à combustible solide. Cette arme a une longueur de 22-24 mètres, selon les estimations. En décembre 2022, Pyongyang a annoncé des essais réussis de combustible solide pour ses missiles. Ils sont plus rapides à utiliser et à transporter que ceux à combustible liquide.De plus, des missiles similaires au russe Iskander KN-23, qui peuvent transporter une ogive nucléaire, des missiles balistiques sol-sol à courte portée similaires au sud-coréen KTSSM, ont été montrés accompagnés d’installations mobiles, vraisemblablement avec des missiles de croisière, des lance-roquettes multiples, des canons autotractés."Nous répondrons par l’arme nucléaire à une arme nucléaire", écrit l’agence KCNA.

