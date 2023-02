https://fr.sputniknews.africa/20230208/un-baiser-de-la-premiere-dame-un-ballon-blanc-ce-quon-retient-du-discours-de-biden-au-congres-1057861802.html

Un baiser de la Première dame, un ballon blanc… Ce qu’on retient du discours de Biden au Congrès

Le discours de Biden au Congrès américain serait plutôt immortalisé par des moments et des réactions peu banales et indignées, voire des moqueries, que par son... 08.02.2023, Sputnik Afrique

La grande allocution du Président Biden devant le Congrès américain sur l'état de l'Union a connu des moments qui sortent de l’ordinaire et a provoqué des réactions controversées.Il s’agit notamment de l’apparition d’une candidate républicaine, Marjorie Taylor Greene, avec un ballon blanc. Ce dernier semble représenter une copie minuscule du fameux aérostat chinois, considéré comme espion par le Pentagone et abattu le 4 février. Un incident qui n’a fait qu’ajouter de l’huile sur les tensions américano-chinoises.Puis un baiser fait, visiblement, sur les lèvres de la Première dame, Jill Biden, par le mari de la vice-présidente des États-Unis, a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. Certains ont dénoncé un comportement "déplacé" de l’épouse du dirigeant américain. L’incident a eu lieu en amont du discours.La présence de symboles ukrainiens a suscité également l’indignation. De nombreux membres du Congrès sont venus avec des rubans de couleurs jaune et bleue, relative au drapeau ukrainien, alors que le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, portait une cravate aux mêmes couleurs.Peu avant son discours, Joe Biden a publié sur Twitter une photo montrant le texte de son allocution, laquelle a également suscité des moqueries. Ses notes contenaient une mention "pause". En effet, le Président avait déjà été épinglé à plusieurs reprises pour ses couacs lors d’interventions, de même que pour avoir lu à haute voix des remarques sur ses papiers. "C'est de ta faute, Joe!"Lors de son allocution, le dirigeant a conditionné l’inflation inédite par l’opération militaire spéciale en Ukraine et par les conséquences de la pandémie. Cette explication a toutefois déplu à certains, dont à Matt Gaetz, candidat républicain:Au total, le chef de l’État américain a prononcé le nom de famille Poutine quatre fois, mais n’a étonnamment jamais parlé de la Russie. En revanche, il avait mentionné le dirigeant russe et la Russie une trentaine de fois dans son discours de 2022.L’ensemble du discours de Biden, dont la popularité est à son plus bas, a laissé de nombreux Américains perplexes, compte tenu de son sens et de la manière dont il a été prononcé.Il a été interrompu à plusieurs reprises, certaines de ses déclarations ayant provoqué des huées et des moqueries du côté républicain. De son côté, le Président s’est montré inhabituellement furieux. Un comportement commenté par Donald Trump qui lui a conseillé sur le réseau social Truth Social de "se calmer".Une réaction de Collin Rugg, investisseur et homme politique, filmée en pleine allocution, est devenue virale sur les réseaux sociaux."C’est moi qui tente de comprendre ce que Joe Biden dit pendant toute son intervention", a-t-il écrit en légende.

