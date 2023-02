Le ballon chinois a relevé l’"impuissance" de la défense aérienne américaine

https://fr.sputniknews.africa/20230206/le-ballon-chinois-a-releve-limpuissance-de-la-defense-aerienne-americaine-1057841779.html

Le ballon chinois qui a survolé pendant plusieurs jours le territoire américain avant être abattu le 4 février a révélé des points faibles de la défense aérienne des États-Unis, a estimé auprès de Sputnik le capitaine de 1er rang à la retraite Konstantine Sivkov, vice-président de l'Académie russe des sciences des fusées et de l'artillerie.Les États-Unis habitués à considérer la Chine comme une menaceDe son côté, Pavel Kamennov, politologue et chercheur à l'Institut de la Chine et de l'Asie moderne de l'Académie des sciences de Russie, note que Washington a l’habitude de traiter "pour n'importe quelle raison" la Chine comme une menace à la sécurité nationale américaine.L’incident dans le ciel américainDénonçant une "violation inacceptable" de leur "souveraineté", les États-Unis ont annoncé avoir abattu au-dessus de l'eau au large de la côte de Caroline du Sud un ballon chinois qui survolait leur sol depuis plusieurs jours.Pékin a exprimé son "fort mécontentement" et a protesté "contre l'utilisation de la force par les États-Unis" contre "aéronef civil, utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques" mais qui a "dévié de sa trajectoire".Toutefois Washington insiste qu’il s’agissait d’un ballon espion utilisé "dans une tentative de surveiller des sites stratégiques" américaines. Joe Biden a assuré qu’avoir donné l'ordre le 1er février d'abattre "dès que possible" le ballon, mais que le Pentagone souhaitait attendre "le lieu le plus sûr pour le faire" afin d'éviter tout dégât au sol lors de la retombée d'éventuels débris.Quoiqu’il n soit, suite à l’incident la visite du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Chine a été reportée. Cette visite aurait été la première d'un secrétaire d'État américain depuis octobre 2018.

