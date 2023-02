https://fr.sputniknews.africa/20230204/les-usa-detruisent-le-ballon-espion-chinois-1057822898.html

Les USA détruisent le "ballon espion" chinois - vidéo

Les USA détruisent le "ballon espion" chinois - vidéo

Les Etats-Unis ont fini par détruire le "ballon espion" entré dans l'espace aérien du pays, qui avait fait capoter la visite du chef de la diplomatie... 04.02.2023, Sputnik Afrique

Auparavant, le régulateur de l'aviation civile américaine (FAA) a suspendu les départs et les arrivées dans trois aéroports du sud-est des Etats-Unis par mesure "de sécurité nationale".Le Président Joe Biden a déclaré plus tôt dans la journée que les Etats-Unis allaient "s'occuper" de ce ballon, sans offrir davantage de précision.L'affaire du mystérieux ballon intrus avait jeté un froid sur les relations entre Washington et Pékin et provoqué le report d'une visite du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Chine.

