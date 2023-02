https://fr.sputniknews.africa/20230208/les-secouristes-sauvent-une-femme-et-ses-trois-enfants-pieges-dans-des-ruines-en-turquie---video-1057859210.html

Les secouristes sauvent une femme et ses trois enfants, piégés dans des ruines en Turquie - vidéo

Suite aux séismes qui ont frappé la Turquie, les sauveteurs ne perdent pas de temps et continuent d’enlever les décombres des bâtiments effondrés. Une femme et... 08.02.2023, Sputnik Afrique

Les secouristes ont ainsi réussi à extraire le 7 février une femme et ses trois enfants qui ont été piégés dans la ville turque de Gaziantep, gravement touchée par le sinistre.Selon l’agence Anadolu, ils ont passé environ 28 heures sous les décombres.Sinistre dévastateurLa Turquie, ainsi que d’autres pays voisins, a vécu le 6 et le 7 février des tremblements de terre ravageurs dont la magnitude allait de 5,3 à 7,7.Ils ont frappé plusieurs provinces en provoquant d’importants dégâts aussi bien matériels qu’humains.D’après les derniers chiffres des services d’urgence, 6.957 personnes ont péri et 38.224 ont été blessées.Selon le Président turc, il s'agissait du plus important séisme dans le pays depuis 1939. Il a décrété un deuil national depuis le 6 février pour sept jours.

