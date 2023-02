https://fr.sputniknews.africa/20230207/leffondrement-dun-batiment-interrompt-le-direct-dune-chaine-turque----video-1057846848.html

L'effondrement d'un bâtiment interrompt le direct d’une chaîne turque - vidéo

L'effondrement d'un bâtiment interrompt le direct d’une chaîne turque - vidéo

Une chaîne de télévision turque a filmé en direct le moment de l’effondrement d’un bâtiment dans la ville de Malatya alors qu’un journaliste réalisait un... 07.02.2023, Sputnik Afrique

Le direct de la chaîne turque TRT Haber a été interrompu le 6 février par l’écroulement d’un bâtiment dans la ville de Malatya.Le drame s’est produit tout près d’un correspondant qui était en train de faire un reportage devant une caméra sur le déroulement des opérations de recherche et de sauvetage suite aux tremblements de terre.Une catastrophe dévastatriceLe 6 février, un séisme de magnitude 7,7 s’est produit au matin dans le sud de la Turquie, en touchant des pays voisins.Selon le Président turc, il s'agissait du plus important tremblement de terre dans le pays depuis 1939.D’après les derniers chiffres présentés par le vice-Président turc Fuat Oktay, 3.419 personnes ont péri et 20.543 ont été blessées. Selon les services d’urgence, 5.775 bâtiments ont été détruits.

