https://fr.sputniknews.africa/20230207/ces-chefs-detat-africains-ont-la-longevite-record-au-pouvoir-1057853974.html

Ces chefs d’État africains ont une longévité record au pouvoir

Ces chefs d’État africains ont une longévité record au pouvoir

Il y a 42 ans, l’Ouganda a connu le début d’un conflit armé connu comme la guerre de brousse. À son issue Yoweri Museven accède au pouvoir. S’il fait partie... 07.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-07T16:14+0100

2023-02-07T16:14+0100

2023-02-07T16:39+0100

afrique subsaharienne

maghreb

guinée équatoriale

cameroun

république du congo

ouganda

eswatini

lesotho

érythrée

maroc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/01/1045291113_0:393:1920:1473_1920x0_80_0_0_adfdb891346d43593bbd91aca8c176d7.jpg

Sputnik Afrique a dressé la liste des Présidents africains qui battent des records de longévité sur le continent africain.Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la Guinée équatoriale depuis 43 ansArrivé au pouvoir en 1979, il détient désormais le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d’État encore vivant, sans prendre en compte les monarchies.Teodoro Obiang Nguema Mbasogo renverse son prédécesseur en 1979, Masie Nguema Biyogo Ñegue Ndong par un coup d'État. Il devient d’abord président du Conseil militaire suprême (1979-1982) puis Président de la République (depuis 1982). Il a été réélu en 2022 avec près de 95% des voix.Paul Biya, Président du Cameroun depuis 40 ansPaul Biya gouverne le Cameroun depuis 1982. Il détient la deuxième plus longue présence au pouvoir au monde.Depuis 2008, un amendement constitutionnel initié par Biya permet au Président de renouveler son mandat un nombre illimité de fois. Il a été réélu en 2018 avec près de 71% des voix.Denis Sassou-Nguesso, Président de la République du Congo depuis 38 ansIl reste au pouvoir depuis 38 ans, mais à des fonctions différentes. L’homme politique a exercé les fonctions du Premier ministre de 1979 à 1992, puis, après une pause de cinq ans, en 1997, il est revenu au pouvoir en tant que Président. Il a été réélu en 2021 avec près de 88% des voix.Yoweri Museveni, Président de l'Ouganda depuis 37 ansIl est arrivé au pouvoir en 1986 et gouverne le pays depuis lors. Âgé de 78 ans, Yoweri Museveni est considéré comme l'un des plus anciens dirigeants au pouvoir en Afrique et dans le monde. Il a été réélu en 2021 avec près de 58% des voix.Mswati III, l'actuel roi d'Eswatini depuis 36 ansLe roi actuel d’Eswatini, qui a porté le nom Swaziland avant, Mswati III, a succédé à son père en 1986. Il avait 14 ans quand son père le roi est mort de pneumonie. C’est pour cette raison que les deux femmes du roi Sobhuza II ont exercé la régence pendant les quatre années suivantes, le temps que le prince poursuive son parcours scolaire. Aujourd’hui, le roi Mswati III a 54 ans et 23 enfants avec ses épouses.Letsie III, l’actuel roi du Lesotho depuis 32 ansNé David Mohato Bereng Seeiso, Letsie III gouverne depuis 32 ans. Il est devenu roi en 1990 à la suite de l’exil de son père Moshoeshoe II auquel il succède. Il a été au pouvoir pendant cinq ans puis a abdiqué en 1995 en faveur de son père qui était de retour d'exil.Quand le roi Moshoeshoe II a péri dans un accident de voiture, Letsie III est redevenu roi du Lesotho définitivement, étant couronné en 1997.Isaias Afwerki, Président de l’Érythrée depuis 29 ansIl est Président de cet État depuis son indépendance en 1993. Depuis, il n’y a pas eu d’élections dans le pays.Mohammed VI, l’actuel roi du Maroc depuis 23 ansIl a effectué sa première mission officielle à l’étranger lors des obsèques du Président français Georges Pompidou, en 1974, quand, âgé de 10 ans, il a représenté son père, le roi Hassan II.En 1999, à l’âge de 36 ans, Mohammed VI succède à son père à sa mort à l’âge de 70 ans, après avoir été au pouvoir pendant 40 ans.Paul Kagame, Président de la République du Rwanda depuis 22 ansAppartenant au groupe tutsi qui a connu un génocide dans le pays, le commandant du Front patriotique rwandais (FPR) Paul Kagame a remporté la guerre civile rwandaise et mis fin au génocide en 1994.Il accède au pouvoir en 2000, d’abord en tant que Président par intérim suite à la démission de son prédécesseur. En 2003, il a été élu Président avec 95% des voix. Avant de devenir chef d’État, Paul Kagame a occupé les postes de vice-président et ministre de la Défense. Il a été réélu en 2017 avec près de 98% des voix.

afrique subsaharienne

maghreb

guinée équatoriale

cameroun

république du congo

ouganda

eswatini

lesotho

érythrée

maroc

rwanda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, maghreb, guinée équatoriale, cameroun, république du congo, ouganda, eswatini, lesotho, érythrée, maroc, rwanda, président