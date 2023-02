https://fr.sputniknews.africa/20230206/le-niger-enregistre-585-cas-de-cancers-en-2022-en-pleine-augmentation-1057841412.html

Le Niger a enregistré une hausse des cas de cancers en 2022

Plus de 580 cas de cancers ont été enregistrés au Niger en 2022, ce qui représente une hausse par rapport à l'année précédente, selon le Centre national de... 06.02.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

niger

santé

cancer

statistique

Le Niger a enregistré en 2022 un total de 585 cas de cancers, en pleine augmentation par rapport à 2021, a annoncé le directeur général du Centre national de lutte contre le cancer, Malam Abari Moustapha, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Selon lui, il s'agit de 214 cancers du sein et 65 cancers du col de l'utérus, et chez les hommes cinq cas de cancers du foie et huit de la prostate.Mais si ces cancers sont dépistés à temps, avec un bon suivi de leur traitement au niveau des centres, "on a une bonne rémission et une guérison beaucoup plus garantie", a-t-il ajouté.La Journée mondiale contre le cancer est célébrée le 4 février pour sensibiliser la population, renforcer les volontés politiques et publiques, et intensifier les efforts de lutte contre le cancer.

afrique subsaharienne

niger

afrique subsaharienne, niger, santé, cancer, statistique