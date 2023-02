https://fr.sputniknews.africa/20230205/un-nouveau-ne-retrouve-mort-dans-les-ordures-en-seine-saint-denis-1057828007.html

Un nouveau-né retrouvé mort dans les ordures en Seine-Saint-Denis

Un nouveau-né retrouvé mort dans les ordures en Seine-Saint-Denis

Le corps du nourrisson a été retrouvé dans un sac plastique près de bennes à ordures, en Seine-Saint-Denis. La mère de l’enfant a avoué le meurtre. 05.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-05T17:02+0100

2023-02-05T17:02+0100

2023-02-05T17:02+0100

france

faits divers

infanticide

meurtre

seine-saint-denis

bébé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1e/1045156323_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d45726767aa065bf703013a038fdf5d2.jpg

Scène macabre à Pierrefitte-sur-Seine, où des éboueurs ont retrouvé le corps d’un nouveau-né tout juste né, ce 3 février. Dénudé, celui-ci a été déposé dans un sac plastique sur le trottoir, à proximité des conteneurs, rapporte Le Parisien. Le cordon ombilical était toujours présent.Les caméras de surveillance n’ont pas permis d’identifier la personne qui a déposé l’enfant. Elles ont néanmoins filmé une femme fouillant dans les poubelles, qui a vraisemblablement trouvé l’enfant et l’a reposé dans les ordures avant de s’éloigner en faisant un signe de croix.Une mère de 19 ans avoueCette macabre intrigue s’est finalement dénouée quelques heures plus tard, quand les secours sont intervenus chez une habitante du quartier. Victime d’un malaise, cette jeune femme de 19 ans leur a finalement avoué le meurtre de son enfant. Elle a été transportée dans la foulée à l’hôpital de Saint-Denis.Sa mère et sa sœur, qui vivaient avec elle, ont indiqué à la police ne rien savoir de la vie sexuelle de leur proche. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis pour tenter de faire toute la lumière sur le drame, particulièrement sur l’état psychiatrique de la suspecte.Une affaire similaire avait eu lieu début janvier en Haute-Savoie. Une valise contenant le corps de deux bébés avait été découverte au domicile d’une mère de 35 ans. La jeune femme avait elle-même appelé les secours, faisant part de son intention de se suicider.

france

seine-saint-denis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, faits divers, infanticide, meurtre, seine-saint-denis, bébé