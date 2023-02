Des Tornado-S russes déferlent sur des ouvrages militaires de Kiev

Le ministère a publié une vidéo montrant le fonctionnement de ces systèmes. Deux engins se mettent en position, les équipages les préparent au tir. Puis celui-ci est effectué. Selon la Défense, cette fois-ci, du matériel militaire, des armements et des munitions destinés à l'armée ukrainienne ont été ciblés.

Destruction de cibles éloignées

Lors de l'opération spéciale, les Tornado-S endommagent et détruisent des postes de commandement, des dépôts de munitions et de carburant, du matériel de défense aérienne et ainsi de suite.