La Russie invitée à participer au système de transport de gaz d'Afrique centrale

La Guinée équatoriale verrait d’un bon œil un éventuel partenariat avec la Fédération de Russie pour le projet de transport de gaz d'Afrique centrale. 02.02.2023, Sputnik Afrique

Les entreprises russes chercher à apporter leur contribution au secteur gazier en Afrique, à en croire la Guinée équatoriale. Le pays discute avec Moscou d’une participation russe au système de transport du gaz en Afrique centrale, selon un communiqué du ministère russe de l'Énergie.Il a discuté avec l’ambassadeur de Guinée équatoriale à Moscou dans une optique de coopération énergétique entre les deux pays. Les deux parties ont ainsi évoqué la possibilité d’inclure la Guinée équatoriale dans les travaux de l'Institut russe des initiatives technologiques pétrolières et gazières.Les interactions entre les deux pays ont lieu au sein d’organismes comme le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) et l'Opep+.Un vaste réseau pétrogazierL’Afrique centrale a pris à bras le corps le problème de sa production d’énergie ces derniers mois. En septembre, plusieurs pays de la région, dont la Guinée équatoriale, le Cameroun ou le Gabon, avait ainsi signé un mémorandum pour construire un réseau commun d’infrastructures énergétiques.Un ensemble de trois oléoducs et gazoducs devrait ainsi être installé d’ici 2030, reliant entre eux plusieurs pays sur une distance de 6.500 kilomètres. Trois raffineries et des entrepôts pour le pétrole brut et raffiné verront aussi le jour, de même que des terminaux de liquéfaction du gaz naturel.La Guinée équatoriale veut tout particulièrement dynamiser son secteur gazier et multiplie les partenariats en ce sens. En mars, un mémorandum avait ainsi était signé avec Abuja, pour acheminer le gaz nigérian vers le complexe guinéen de Punta Europa, qui produit notamment du méthanol et du gaz liquéfié.

