Réseau de pipelines vers 2030: l’Afrique s’apprête à réaliser un projet d’envergure

Plus d’une dizaine de pays d’Afrique centrale veulent mettre en place un vaste réseau de pipelines qui permettra d’exporter du pétrole brut, de l’essence, du... 26.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-26T09:58+0200

2022-09-26T09:58+0200

2022-09-26T09:58+0200

La Guinée équatoriale a présenté début septembre au forum énergétique à Douala un projet ambitieux: le Central African Pipeline System (CAPS), réseaux de pipelines d’environ 6.500 kilomètres reliant 11 pays.Il est impératif de rendre ce projet viable dans un délai de sept ans, pour éviter la crise dans les pays africains, met en garde Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre équatoguinéen des Mines et des Hydrocarbures à l’origine du projet, dans une interview à Africa24.En cas de retard de lancement, les pays risquent de perdre leurs principaux marchés d’exportation.Pays interconnectésLe projet, comprenant un réseau de trois pipelines gazières et pétrolières reliant au total 11 pays d'Afrique centrale, a déjà a reçu l’adhésion de la Guinée équatoriale, du Cameroun, du Gabon, du Tchad, de l’Angola, du Congo et de la République démocratique du Congo. Le coût n’a pas été rendu public.L’objectif est de créer et de connecter des hubs, des zones où les pays producteurs pourront acheminer les hydrocarbures, stocker et distribuer du gaz, du pétrole, du gaz naturel liquéfié. Au moins trois raffineries et centrales électriques alimentées au gaz seront également construites.Le projet favorisera l’apparition de zones industrielles.Les réserves de pétrole en Afrique centrale sont estimées à 31,3 milliards de barils, les principaux pays pétroliers de la région sont le Gabon, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad et l'Angola.

afrique centrale, pipeline, gazoduc, oléoduc, guinée équatoriale