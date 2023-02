https://fr.sputniknews.africa/20230201/washington-se-perd-dans-ses-propos-sur-les-laboratoires-en-ukraine-1057793520.html

Washington se perd dans ses propos sur les laboratoires en Ukraine

La Défense russe a confirmé une nouvelle fois la tenue d’essais biologiques illégaux menés en Ukraine par les États-Unis, lesquels ne nient qu’en partie les... 01.02.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis se contredisent lorsqu’ils parlent de leurs laboratoires biologiques en Ukraine, a estimé ce 1er février l’ambassadeur russe à Washington.Il y a deux jours, la Défense russe a déclaré avoir trouvé des preuves d’essais menés sur le VIH par Washington dans le cadre de son programme militaro-biologique en Ukraine. D’autres preuves confirment son implication dans la propagation de la pandémie de Covid-19.En réponse, la Maison-Blanche a indiqué que son pays avait pour objectif d’entraver une pandémie et qu’il ne développait pas d’armes biologiques. Ces études étaient de nature "pacifique", d’après John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale."La réponse est évidente. Washington avait et a toujours des choses à cacher. C’est ce que M.Kirby confirme lui-même. Selon ses dires, c’est justement avant le début de l’opération militaire spéciale que les projets ont fermé et les laboratoires ont été désactivés. Autrement dit, cela a été fait pour que les résultats des études ne tombent pas aux mains des militaires russes", poursuit M.Antonov.Tests US menés en UkraineL’ambassadeur a rappelé que la Défense russe avait révélé plusieurs fois les indices de réalisation de programmes à double usage par les États-Unis.En effet, ce sont notamment des membres de forces armées, des détenus et des drogués qui avaient été soumis aux tests, a indiqué la Défense russe dans son nouveau rapport présenté le 30 janvier.Laboratoires biologiques en UkraineAprès que la Défense russe a révélé en mars dernier des faits confirmant la conception d’armes biologiques au sein des laboratoires américains en Ukraine, Washington a accepté la présence de certaines installations de recherches biologiques. Victoria Nuland, sous-secrétaire d’État pour les Affaires politiques, a également approuvé le 9 mars 2022 que son pays tentait d’éviter le transfert de ces biolaboratoires à la Russie.En juin dernier, le Pentagone a déclaré que les autorités américaines avaient assuré le soutien à 46 établissements ukrainiens de la Santé, mais "à des fins pacifiques". Il a toutefois nié développer des armes biologiques, chimiques ou nucléaires en Ukraine.De son côté, le parlement russe estime que la politique de sanctions et de russophobie exercée par l’Occident ne représente qu’ "un rideau psychologique d’information, créé par Washington pour réaliser sans aucun contrôle son projet d’armes biologiques".L’Ukraine est l’un des terrains d’entraînement du programme militaro-biologique, a déclaré la vice-Présidente de la Douma, chambre basse du Parlement russe, Irina Iarovaïa. Enfin, un document de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA), diffusé fin décembre, "le prouve".

