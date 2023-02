https://fr.sputniknews.africa/20230201/le-fils-de-biden-aurait-demande-a-son-assistante-reclamant-son-salaire-de-poser-nue-en-appel-video-1057796582.html

Le fils de Biden aurait demandé à son assistante réclamant son salaire de poser nue en appel vidéo

Nouvelle page dans l’affaire de l’ordinateur oublié de Hunter Biden. Le fils du Président des États-Unis entretenait une correspondance sexuelle avec l’une de... 01.02.2023, Sputnik Afrique

Hunter Biden a menacé l'une de ses employées de ne pas lui verser son salaire si elle ne posait pas nue pour lui via FaceTime, indique le Daily Mail.Ce sont de nouvelles données controversées, obtenues depuis son ordinateur portable laissé en 2019 dans un service de réparation.La femme, dont le nom n’a pas été révélé par le média britannique, a travaillé dans son cabinet d'avocats, Owasco, en 2018 et 2019. Entre autre, elle s’occupait des tâches liées à la signature des accords avec l’entreprise gazière ukrainienne Burisma.Âgée de 29 ans à l’époque, elle est la quatrième employée avec qui il est connu pour avoir eu une relation sexuelle, affirme le Daily Mail.Demandes lubriquesEn janvier 2019, l’assistante a envoyé un message au secrétaire du fils du Président, déclarant ne pas avoir reçu plus de 800 dollars pour son travail, d’après le quotidien. Hunter Biden a ensuite promis de tout rembourser si elle "rattrap[ait] le retard", en ligne ou lors d’une soirée."Quand pourras-tu prendre contact? Sur FaceTime, la règle doit être de ne parler que de sexe et nous devons être nus et nous devons faire tout ce que l'autre personne demande dans des limites raisonnables", aurait-il ainsi écrit à son employée.À en croire ces échanges, le premier fils du Président lui a également demandé de "configurer le téléphone [afin qu’il] puisse [l]’espionner sous la douche" et de lui montrer "comment [elle] jou[ait] avec [elle]-même".La femme est évoquée dans les rapports d'activités suspectes déposés par la banque JP Morgan Chase au Trésor américain, signalant les transactions de Hunter et de sa société.Ces documents confidentiels, obtenus par l'organisation à but non lucratif de transparence de droite Marco Polo, répertorient les paiements électroniques de Hunter ou de son entreprise à cette femme en 2018 pour un total de 44.500 dollars.

états-unis

