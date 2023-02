https://fr.sputniknews.africa/20230201/en-rca-les-activites-economiques-reprennent-dans-une-ville-attaquee-par-des-terroristes-1057798738.html

En RCA, les activités économiques reprennent dans une ville attaquée par des terroristes

En RCA, les activités économiques reprennent dans une ville attaquée par des terroristes

01.02.2023

Dix jours après une attaque terroriste contre un poste de douanes local, les activités de contrôle fiscal ont repris dans la ville centrafricaine de Beloko, située à 650 km au nord-ouest de Bangui, et non loin de la frontière avec le Cameroun, relate le journal Ndjoni Sango.Les postes de contrôle douanier et de fiscalité sont très utiles pour la mobilisation des ressources dans la caisse de l’État, lui permettant d’avoir des fonds pour que l’économie aille de l’avant afin de répondre aux besoins de la population, rappelle le journal.Victime d’une attaqueSelon les médias, le poste de Beloko a été presque entièrement détruit par un incendie qui s’est déclaré après l’attaque perpétrée par un groupe armé le 21 janvier. Une vingtaine de véhicules avaient été incendiés, parmi lesquels des véhicules transportant plusieurs fûts de carburant, selon la radio Ndeke Luka. L’assaut, qui aurait été organisé par des hommes armés de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), visait au départ la position des Forces armées centrafricaines (FACA), affirme la radio.Les FACA et leurs alliés russes ont réussi à repousser les rebelles et libérer le poste, selon la même source.La Coalition des patriotes pour le changement (CPC) est un mouvement armé centrafricain créé le 17 décembre 2020 par la fusion de six groupes armés.En décembre, Alain Serge Zokoli, colonel de l'armée centrafricaine, avait déclaré à Sputnik que l'arrivée des "Russes, qui se sont investis avec abnégation aux côtés des forces armées centrafricaines, a renversé la tendance négative en matière de sécurité".

