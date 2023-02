Désarmement nucléaire: Washington sape lui-même les principes du New Start, rétorque Moscou

https://fr.sputniknews.africa/20230201/desarmement-nucleaire-washington-sape-lui-meme-les-principes-du-new-start-retorque-moscou-1057794698.html

Les États-Unis ont détruit le cadre juridique du traité New Start, lequel porte sur le contrôle des armes nucléaires, et sapent la sécurité de l’Europe... 01.02.2023, Sputnik Afrique

La Russie a réagi à de nouvelles accusations américaines. Celles-ci portent sur le non-respect par Moscou de certaines de ses obligations concernant le traité New Start, à savoir le contrôle des armements nucléaires. Selon la diplomatie russe, elles ne provoquent qu'un "sourire sarcastique".Washington "sape la sécurité du continent européen dans son ensemble […] et directement de la Russie comme pays", a renchéri Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.De plus, l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a déclaré que la Russie avait respecté de manière irréprochable le traité, contrairement à Washington, et que la responsabilité de l'escalade de la situation autour du traité relevait entièrement des États-Unis.Selon le diplomate russe, Washington a procédé "au retrait illégitime de plus d'une centaine d'armes stratégiques du compte du traité"."Peu d'indices" pour un dialogueLes États-Unis donnent "peu d'indices" pour un dialogue sur le New Start, a indiqué le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov."Les États-Unis ont détruit le cadre juridique dans le domaine du contrôle des armements et de la sécurité", a-t-il ajouté.Inspections suspenduesLe 31 janvier, les États-Unis ont affirmé que la Russie ne respectait pas certains termes de cet accord de désarmement nucléaire qui lie les deux pays. Selon un porte-parole du département de l’État, il s’agit des inspections et des pourparlers prévus, mais suspendus par Moscou.En 2021 Moscou avait annoncé reporter une réunion prévue fin novembre entre Russes et Américains sur les inspections. Selon Anatoly Antonov, la Russie a jugé "injustifié, inopportun et inapproprié" d'inviter des inspecteurs américains dans ses installations stratégiques dans les conditions actuelles.Le traitéLe traité New Start est entré en vigueur le 5 février 2011. Il prévoit que chacun des signataires réduise ses arsenaux nucléaires de manière à ce que sept ans plus tard et à l’avenir, les quantités totales d’armements ne dépassent pas 700 missiles balistiques intercontinentaux à bord de sous-marins et de bombardiers lourds, ainsi que 1.550 têtes nucléaires et 800 lanceurs déployés et non déployés.Ce traité devait expirer en février 2021, mais suite à un échange entre Vladimir Poutine et Joe Biden la même d’année, les deux pays ont décidé de le proroger sans modification ni complément, jusqu'au 5 février 2026.

