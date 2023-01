https://fr.sputniknews.africa/20230131/le-braconnage-en-namibie-a-augmente-de-93-en-2022-1057781854.html

Le braconnage en Namibie a augmenté de 93% en 2022

Le braconnage en Namibie a augmenté de 93% en 2022

Tristement célèbre, le phénomène du braconnage est en vogue en Namibie. Les chiffres officiels du gouvernement ont révélé que le nombre de rhinocéros -menacés... 31.01.2023, Sputnik Afrique

Le braconnage des rhinocéros reste une grave préoccupation en Namibie, puisque 87 rhinocéros ont été illégalement tués en 2022 -61 rhinocéros noirs et 26 blancs-, rapporte le journal The Namibia Economist.Avant d’ajouter qu’au cours des années précédentes, la Namibie a enregistré 45 cas de chasse illégale en 2021, 43 en 2020, 61 en 2019, 84 en 2018 et 55 en 2017. En 2023, un rhinocéros a déjà été braconné, selon M.Muyunda.Un parc en proie de braconnageD’après le responsable, le parc national d'Etosha qui est la réserve phare du pays, est un haut lieu du braconnage.

