https://fr.sputniknews.africa/20221111/les-cornes-de-rhinoceros-raccourcissent-selon-une-etude-1056792166.html

Les cornes de rhinocéros raccourcissent, selon une étude

Les cornes de rhinocéros raccourcissent, selon une étude

Les rhinocéros ont de plus petites cornes qu’auparavant, ce phénomène est dû au braconnage, selon une étude scientifique qui dresse un bilan triste de la... 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11T22:03+0100

2022-11-11T22:03+0100

2022-11-11T22:03+0100

afrique

inde

rhinocéros

braconnage

cornes

chasseur

fléau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103558/14/1035581448_0:135:1921:1215_1920x0_80_0_0_264f0226fe1b40f7098eecf3fcc63ae8.jpg

Les cornes des rhinocéros ont sensiblement diminué en un siècle et quart, selon le résultat d’une étude scientifique publiée dans le journal People and Nature.L’étude s’appuie sur des photos de quatre-vingts rhinocéros de cinq espèces modernes (noir, blanc, indien, javanais et sumatran), dont ils ont comparé l’évolution de la taille des cornes sur le museau. Il en ressort indéniablement que celles-ci ont rétréci durant ces dernières années.Un triste phénomène provoquéSelon les chercheurs, ce triste phénomène est provoqué par le braconnage. En effet, les chasseurs tuent les animaux avec les cornes les plus grandes au détriment des autres, puisque la corne du rhinocéros est dit-on très précieux dans certaines médecines populaires.Ce "favoritisme" a permis la survie des rhinocéros àpetites cornes, et ceux-là transmettent ces caractéristiques physiques à leur progéniture.Les cornes des rhinocéros n’ont donc pas rétréci consciemment, mais c’est le fait d’une sélection génétique indirecte.Mauvaise nouvelle pour la natureL’étude donne une autre information capitale: seules les cornes ont rétréci, les autres parties du corps n’ont pas évolué. Mauvaise nouvelle, car les cornes leurs sont très utiles pour se nourrir et se défendre contre les prédateurs et même de trouver une partenaire pour se reproduire.De nos jours, les rhinocéros restent menacés par la chasse bien qu’elle soit interdite. Certaines espèces de rhinocéros vivant en Afrique et en Asie sont en voie de disparition.

afrique

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, inde, rhinocéros, braconnage, cornes, chasseur, fléau