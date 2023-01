https://fr.sputniknews.africa/20230130/une-minuscule-et-dangereuse-capsule-egaree-par-un-groupe-minier-en-australie-1057755101.html

Une minuscule et dangereuse capsule égarée par un groupe minier en Australie

Une aiguille dans une botte de foin. Le géant minier anglo-australien Rio Tinto a présenté ses excuses suite à la perte d’une minuscule capsule de 8mm sur 6mm, mais dangereusement radioactive. Le précieux objet a été égaré lors son transport en camion depuis une mine en Australie occidentale, entre Newman et les banlieues nord de Perth, c’est-à-dire sur une distance de 1400km, détaille un communiqué de Rio Tinto Iro One.Cette inestimable chose fait partie d’une jauge utilisée pour l’industrie minière. Elle est exploitée pour mesurer la densité du minerai de fer et contient du Césium-137, une substance radioactive.La recherche peut durer des semainesLes autorités sanitaires du pays appellent à ne pas toucher l’objet et à s’y tenir loin de celui-ci, soit à une distance de 5 mètres minimum. En effet, la capsule peut causer des brûlures ou encore un syndrome d’irradiation aigüe."Nous avons lancé notre propre enquête pour comprendre comment la capsule a pu être perdue", selon Simon Trott, directeur de Rio Tinto.Les autorités ont lancé une alerte après avoir pris connaissance de la disparition de l’objet. Le porte-parole des pompiers affirme que les fouilles se font prioritairement dans les endroits peuplés. Cependant la recherche peut durer des semaines.

