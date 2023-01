https://fr.sputniknews.africa/20230112/moscou-et-ouagadougou-lorgneraient-le-secteur-minier-comme-terrain-de-partenariat-1057572659.html

Moscou et Ouagadougou lorgneraient le secteur minier comme terrain de partenariat

L'ambassadeur russe au Burkina Faso a été reçu par le ministre burkinabé de l’Énergie. L'entretien a notamment porté sur un éventuel partenariat dans le... 12.01.2023, Sputnik Afrique

burkina faso

russie

énergie

secteur minier

Les perspectives de partenariat bilatéral, notamment en matière d’énergie, ont été au menu d'une récente rencontre entre l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso Alexeï Saltykov et le ministre burkinabé de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Simon-Pierre Boussim."Les discussions ont porté sur l’état de la coopération bilatérale, ainsi que les perspectives de leur renforcement", a indiqué dans un communiqué le service de presse du ministère.M.Saltykov s’est dit heureux d'avoir soulevé, lors de cet entretien du 10 janvier, des questions d’intérêt commun, relate Mines Actu, journal d'informations sur le secteur minier.Une coopération qui reprendLes discussions ont porté sur les possibilités d’investissements et de partenariat dans les secteurs de l’énergie et des mines. Les perspectives de cette coopération sont prometteuses, selon le diplomate.En effet, après une période à vide dans les relations entre Moscou et Ouagadougou, le Burkina aspire à un renforcement de la coopération, avait dit lors de sa visite en Russie le Premier ministre burkinabé de la Transition, Apollinaire Kyelem de Tambèla. Vladimir Poutine a invité le Président de la Transition, Ibrahim Traoré, au sommet Russie-Afrique en été 2023.

