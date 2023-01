https://fr.sputniknews.africa/20230130/greve-en-france-royal-air-maroc-annule-des-vols-le-31-janvier-en-provenance-et-destination-de-paris-1057749946.html

Grève en France: Royal Air Maroc annule des vols le 31 janvier en provenance et destination de Paris

Les clients prévus sur les vols annulés ont été transférés à bord d’autres vols du 31 janvier. Pour ceux qui ne souhaitent pas voyager à bord des vols... 30.01.2023, Sputnik Afrique

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé l’annulation de quelques vols le 31 janvier, en provenance et à destination de Paris et ce, en raison du préavis de grève de la fonction publique en France.Les clients prévus sur les vols annulés AT764 et AT765 du 31 janvier ont été transférés à bord des vols AT770 et AT771 du 31 janvier, fait savoir la même source.Les clients prévus sur le vol annulé AT777 du 31 janvier ont, quant à eux, été transférés à bord du vol AT761 du 31 janvier2023.Pour ce qui est des clients prévus sur le vol annulé AT776 du 31 janvier, ils ont été transférés à bord du vol AT760 et reliquat o/b at764 du 1 février.Par ailleurs, pour tous les détenteurs de billets d'avion Royal Air Maroc sur les vols ci-haut, ne souhaitant pas voyager à bord de vols ci-haut mis à leur disposition, la compagnie nationale accordera le remboursement du billet dans son moyen de paiement d'origine ou un changement de date gratuit, selon la disponibilité, de et vers la même destination ou une destination du réseau RAM en Europe, pour une nouvelle date de voyage dans les 15 jours suivant la date du vol annulé sous réserve que la durée de séjour initiale soit maintenue.Il est à noter que pour tout changement de destination, l'éventuelle différence dans les taxes est à la charge du passager.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

