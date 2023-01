https://fr.sputniknews.africa/20230129/voici-la-somme-quempochera-le-vainqueur-du-chan-2022-1057746141.html

Voici la somme qu'empochera le vainqueur du CHAN 2022

À l’occasion du CHAN de cette année, les primes aux vainqueurs connaissent une augmentation substantielle. Le gagnant de la 7e édition du tournoi touchera... 29.01.2023, Sputnik Afrique

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé une augmentation significative de 60% de la cagnotte du vainqueur du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2022, qui se tient en Algérie du 13 janvier au 4 février.Cette décision est conforme à la stratégie de la Confédération "visant à accroître la valeur commerciale des compétitions africaines", est-il indiqué le 27 janvier dans un communiqué.De coquettes sommesAu total, 7,9 millions de dollars ont été alloués pour l’événement, contre 5.450.000 dollars la fois précédente.Ainsi, selon la source, le gagnant de la 7e édition du tournoi touchera deux millions de dollars, tandis que le précédent champion il y a deux ans avait reçu 1.250.000 dollars.Puis, le finaliste malheureux obtiendra 800.000 dollars et 500.000 dollars sont destinés à chacune des équipes classées troisième et quatrième.De plus, les quatre équipes qui n’ont pas dépassé les quarts de finale empocheront 400.000 dollars chacune, tandis que celles classées troisième des groupes seront récompensées de 300.000 dollars chacune.En outre, la CAF a fixé un montant de 200.000 dollars pour chacune des équipes les moins bien classées de tous les groupes.

