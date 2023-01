https://fr.sputniknews.africa/20230129/tunisie-seulement-113-de-participation-aux-legislatives-1057749031.html

Tunisie: seulement 11,3% de participation aux législatives

Les autorités électorales tunisiennes ont annoncé un bilan préliminaire du taux de participation au second tour des législatives anticipées. 29.01.2023, Sputnik Afrique

Le taux de participation s'est établi à seulement 11,3% au deuxième tour des législatives ce dimanche 29 janvier en Tunisie, selon les chiffres préliminaires annoncés par l'autorité électorale Isie.Le président de l'Isie, Farouk Bouasker, a annoncé le vote de "887.638 personnes", sur 7,8 millions d'inscrits. Au premier tour, le taux provisoire avait été de 8,8% avant un taux définitif de 11,2%. Plusieurs formations politiques et organisations de la société civile avaient appelé à l’annulation du deuxième tour de ces législatives, dont sont exclus les partis politiques à la faveur d’un code électoral, "taillé sur mesure" introduisant le scrutin uninominal à deux tours.Législatives anticipées tunisiennesPrès de huit millions de Tunisiens sont appelés aux urnes pour ce second tour des élections législatives anticipées. Ces élections constituent la "dernière étape dans le cadre du processus de mesures exceptionnelles, lancé par le Président tunisien, Kais Saïed, le 25 juillet 2021.La proclamation des résultats préliminaires du deuxième tour aura lieu, au plus tard, le 1er février.

