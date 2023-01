Second tour des élections législatives en Tunisie

https://fr.sputniknews.africa/20230129/second-tour-des-elections-legislatives-en-tunisie-1057744119.html

Près de 8 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes pour ce second tour des élections législatives anticipées, qui constituent la "dernière étape dans le cadre du processus de mesures exceptionnelles, lancé par le Président tunisien, Kais Saïed, le 25 juillet 2021.Quelque 131 circonscriptions sont concernées par ce second tour des élections législatives avec un nombre total d'inscrits sur le registre électoral de 7.853.447, dont 5.827.949 inscrits volontairement.La proclamation des résultats préliminaires du deuxième tour aura lieu, au plus tard, le 1er février.L'Instance Supérieure Indépendante des élections (ISIE) annoncera les résultats définitifs des élections législatives après la fin des délais de recours, au plus tard, le 4 mars.Le premier tour de ce scrutin, qui s'est déroulé le 17 décembre dernier, a été marqué par une abstention record de près de 90%.À l’issue du premier tour, 23 candidats dont 3 femmes ont été élus sur les 154 sièges que compte la future Assemblée des Représentants du Peuple (parlement).Plusieurs formations politiques et organisations de la société civile avaient appelé à l’annulation du 2ème tour de ces législatives, dont sont exclus les partis politiques à la faveur d’un code électoral, "taillé sur mesure" introduisant le scrutin uninominal à deux tours.

