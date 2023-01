https://fr.sputniknews.africa/20230129/en-centrafrique-une-rue-a-ete-rebaptisee-en-lhonneur-de-la-russie-1057746854.html

En Centrafrique, une rue a été rebaptisée en l’honneur de la Russie

En Centrafrique, une rue a été rebaptisée en l’honneur de la Russie

La ville centrafricaine de Djoubissi a renommé sa rue principale en "Avenue Russie". Les autorités locales ont voulu ainsi remercier Moscou pour son aide dans... 29.01.2023, Sputnik Afrique

En Centrafrique, la rue principale d’un village a été baptisée en l’honneur de la Russie. Désormais, cette artère de transport de la ville de Djoubissi porte le nom "Avenue Russie", a annoncé le 28 janvier l’ambassade russe à Bangui.Activités russes à DjoubissiLa Russie est présente en République centrafricaine à travers la Maison Russe, un centre culturel de renforcement de la coopération entre les deux pays, et la Communauté des officiers de sécurité internationale (COSI).Selon les médias centrafricains, c’est après l’arrivée des forces de sécurité nationale et des alliés russes à Djoubissi que les réfugiés avec leurs familles ont commencé à revenir massivement.Comme le village manquait de locaux scolaires pour accueillir tous les enfants, les autorités locales et les communautés chrétiennes et musulmanes ont demandé de l’aide auprès des instructeurs russes.Fin décembre 2022, la direction de leur base militaire a alors transmis au village deux tentes et des tableaux d’école à titre gracieux.

